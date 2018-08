Deel dit artikel:











Trakterende Boadu voelt zich nog geen eerste spits van AZ Foto: Pro Shots/Erik Pasman

ALKMAAR - Myron Boadu begon voor het eerst in de Eredivisie in de basis van AZ. Direct maakte hij een doelpunt in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda. "Maar ik voel mij nog geen eerste spits."

De pas 17-jarige Boadu kreeg de voorkeur in de punt van de aanval boven Fred Friday en de nog niet geheel fitte Bjørn Johnsen. Toch rekent hij zich nog niet rijk. "Pas als ik veel wedstrijden op rij in de spits mag staan en ook doelpunten heb gemaakt, dan voel ik mij eerste spits. Nu ben ik eerste spits, maar Bjorn scoort ook. Met hem ga ik de concurrentiestrijd aan." Fysiek was het een flinke slijtageslag voor Boadu. "Na 65 minuten voelde ik wel een beetje kramp opkomen", erkende hij. "Voor mij is deze goal geen streep onder mijn blessure. Dat heb ik al afgesloten op het moment dat ik weer met het eerste mee mocht trainen. Hoe ik dit ga vieren? Met vrienden en familie. Misschien even uit eten. Ik trakteer."