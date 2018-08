Drenkeling uit zee gehaald in Bergen aan Zee

BERGEN AAN ZEE - Een man is vanmiddag op het strand van Bergen aan Zee uit het water gehaald. Hij werd gereanimeerd door de reddingsbrigade en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe de man in zee in de problemen kwam. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is zijn situatie zorgwekkend.

Gisteren ging het ook mis op Texel. Een 50-jarige Duitser overleed toen hij probeerde zijn 10-jarige zoontje uit het water te halen. De jongen overleefde de reddingspoging wel.