Protest tegen dreigende sloop van bijzonder pand in Uithoorn Foto: NH Nieuws

UITHOORN - Het zou het beginpunt zijn van de wereldberoemde architect Michel de Klerk: het vervallen huis aan de Thamerlaan in Uithoorn. De grond staat in de verkoop en een mogelijke sloop dreigt, maar daar is erfgoedvereniging Heemschut het niet mee eens. "Er gaat geschiedenis verloren als dit pand verdwijnt."

Het pand staat al een tijdje leeg en is er door een brandje slecht aan toe. "Oké het ziet er inmiddels troosteloos uit, maar daar moet je doorheen kijken", aldus Henk Dirkx van de erfgoedvereniging. "Dit mag toch niet verloren gaan. Michel de Klerk was een belangrijk architect en dit was zijn eerste ontwerp." Daarom vindt de erfgoedvereniging dat het huisje een gemeentelijk monument moet worden. De sloop-tegenstanders hebben een brief gestuurd naar de gemeente. "Dan zal het worden opgeknapt", legt Dirkx uit. "En dan behouden wij een pand met een grote historische waarde." Aanvraag

De gemeente Uithoorn laat weten de brief te hebben ontvangen en onderzoekt of ze de aanvraag in behandeling gaat nemen.