AZ na eerste speelronde koploper na 5-0 winst

ALKMAAR - AZ staat na de eerste speelronde op de eerste plek van de eredivisie. AZ had een makkelijke openingsmiddag van het seizoen in het eigen AFAS Stadion tegen NAC Breda. Bij de rust stonden de Alkmaarders al met 3-0 voor door doelpunten van Jonas Svensson, Pantelis Hatzidiakos en Myron Boadu. Na rust kwamen daar nog treffers bij van Teun Koopmeiners en de ingevallen Bjørn Johnsen: 5-0.

Trainer John van den Brom startte met de 17-jarige Myron Boadu in de spits. Fred Friday en de nieuwe aanwinst Bjørn Johnsen begonnen op de bank. Johnsen heeft volgens Van den Brom nog een trainingsachterstand en mocht tien minuten voor tijd nog invallen.

AZ bleek de uitschakeling in Europa goed te hebben verwerkt. Vanaf de aftrap waren de Alkmaarders de bovenliggende ploeg en had keeper Birighitti de mazzel dat de eerste schoten nog net langs gingen of dat hij zijn handen nog net tegen de bal kon krijgen. Maar dat AZ zou winnen was al snel duidelijk. Na 26 minuten was het Jonas Svensson die de openingstreffer voor zijn rekening nam met een afstandsschot.

2-0 Hatzidiakos

Vier minuten later zorgde Pantelis Hatzidiakos met een halve omhaal van dichtbij voor de 2-0. NAC kwam nauwelijks aan de bal en het leek af en toe wel alsof AZ een rondo aan het doen was op de training.

Jongste doelpuntenmaker AZ

Nog voor scheidsrechter Makkelie voor het rustsignaal floot werd Myron Boadu de jongste speler ooit die voor AZ scoorde in een eredivisieduel. De 17-jarige Boadu zag de zeer zwak spelende keeper Birighitti treuzelen met uittrappen en gleed de bal voor zijn voeten langs in het doel.

Tweede helft

In de tweede helft wilde AZ het af en toe te mooi doen, maar dat gaf niet omdat NAC onmachtig bleef. Toch kwam de ploeg met nog ruim tien minuten te spelen op 4-0, hoewel daar wel een beetje geluk bij kwam kijken. Een schot van Teun Koopmeiners verdween via de rug van Arno Verschueren in het doel.

Doelpunt bij debuut

In de slotfase mochten Leon Bergsma en Bjørn Johnsen nog hun debuut maken bij de Alkmaarders. Een minuut voor tijd kreeg de lange Noor nog een lekkere voorzet van Thomas Ouwejan, die hij met zijn hoofd tot de 5-0 verwerkte.

AZ is met die 5-0 de koploper en speelt volgende week uit tegen debutant FC Emmen, die de eerste wedstrijd won van ADO Den Haag.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar (Bergsma/81), Ouwejan; Midtsjø (Rotariu/76), Til, Koopmeiners; Seuntjens, Boadu (Johnsen/81), Idrissi.

Opstelling NAC: Birighitti; Sporkslede, Koch, Mets, Leigh; Verschueren, El Allouchi, Kali; Rosheuevel, Te Vrede, Kastaneer (Ilic/46)