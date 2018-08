Deel dit artikel:











Geen derde medaille voor Esmee Vermeulen Foto: Pro Shots/Insidefoto

ZAANDAM - Esmee Vermeulen is er bij het EK zwemmen in Glasgow niet in geslaagd om een derde medaille te veroveren op de 25 kilometer in open water. De 22-jarige Zaanse eindigde als zevende op vijf minuten van de Italiaanse winnares Arianna Bridi. Sharon van Rouwendaal won haar vierde medaille, maar na drie keer goud was het deze keer zilver.

Vermeulen won eerder brons op de 10 kilometer en goud met de 5 kilometer gemengde estafette. Lees ook: Goud voor gemengde ploeg vijf km openwaterzwemmen Van Rouwendaal werd na 25 kilometer in de eindsprint net verslagen door de Italiaanse Arianna Bridi. Van Rouwendaal won eerder de 5 en 10 kilometer en de teamwedstrijd. De Française Lara Grangeon werd derde. Van Rouwendaal zwom aan de leiding maar miste na een kleine 20 kilometer een boei waardoor ze 200 meter extra moest zwemmen en plots ruim een minuut achter lag op haar twee overgebleven concurrentes. In de slotfase passeerde ze het tweetal maar Bridi kwam nog net langszij. Het verschil van aantikken was amper waarneembaar. Bij de mannen had de in Naarden geboren Ferry Weertman afgezien van deelname aan de 25 kilometer.