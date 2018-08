Deel dit artikel:











Glennis Grace schat haar kansen in: "Er is weer waardering voor powerhousevrouwen" Foto: Screenshot YouTube

AMSTERDAM - (AT5) Dat het publiek zelfs een staande ovatie aan Glennis Grace gaf toen ze 'Nothing compares to you' zong bij America's Got Talent, had de zangeres helemaal niet aan zien komen. "Klaarblijkelijk is er nu weer waardering voor powerhousevrouwen", zegt ze in een interview met RTL Boulevard.

Morgen vliegt Glennis Grace naar Los Angeles om zich voor te bereiden op de liveshow van de talentenjacht die op 21 augustus plaatsvindt (22 augustus Nederlandse tijd). Ze weet al welk nummer ze zal zingen, maar mag dat nog niet prijsgeven. "Het is in ieder geval een heel moeilijk nummer", zegt ze. Lees ook: VIDEO: Glennis Grace naar liveshows America's Got Talent Kansen

Hoe groot haar kansen zijn, is niet te zeggen. Maar ze sluit zeker niet uit dat ze uiteindelijk met de winst naar huis gaat. "Je weet dat het kan. Alle concurrenten heb ik al ontmoet. Ze zijn heel goed, maar ik trek me niet zoveel aan van de concurrentie. Ik blijf gefocust op mijn eigen kracht." Een voordeel: de talentenshows van nu zijn volgens haar anders dan de talentenshows van zo'n tien jaar geleden, ziet ze zelf. "De tijd dat talentenshows alleen maar op zoek waren naar 20-jarige vrouwen die er vooral goed uitzien is gelukkig voorbij." Lees ook: Glennis Grace op straat herkend door Bill Clinton 'Boekingen gaan goed'

Haar twee optredens hebben haar in elk geval geen windeieren gelegd. Ze staat weer volop in de belangstelling. "De boekingen gaan goed. De streams op Spotify en Youtube zitten flink in de lift en ik word vaker herkend op straat."