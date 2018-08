Amsterdamse politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding straatrover

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft vannacht twee mannen in Amsterdam-Osdorp aangehouden na een gewapende straatroof. Bij een van de aanhoudingen heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding dat iemand op de Legmeerstraat in de Hoofddorppleinbuurt was beroofd door drie mannen met een vuurwapen. De verdachten gingen er vervolgens in een auto vandoor.

Het kenteken van de vluchtauto werd doorgegeven aan de politie. Rond 5.15 uur zagen agenten de auto met dat kenteken rijden, waarna de achtervolging werd ingezet. Op een gegeven moment stopte de auto opeens. Een van de inzittenden sloeg te voet op de vlucht.

Ter hoogte van de Baden Powellweg konden zij de voortvluchtige verdachte aanhouden. Daarbij zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost.