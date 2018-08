Bloemendaalse ontdekt muis in broodrooster: "Hoorde de hele middag al geknabbel"

BLOEMENDAAL - Een niet alledaags tafereel in het appartement van Yvonne Berkhuijsen: de Bloemendaalse ontdekte gistermiddag dat er een muis in haar broodrooster zat, en zette alles op alles om het knaagdier uit het apparaat te bevrijden.

"Ik hoorde de hele middag al geknabbel", vertelt Yvonne aan NH Nieuws over het vreemde geluid dat uit de keuken van haar woning aan de Wietze Noormanlaan kwam. "Dan stopte het weer, en dan begon het weer. Je begint aan jezelf te twijfelen, maar het moest wel het broodrooster zijn."

Dat vermoeden blijkt juist als ze het broodrooster verplaatst. "Hoe kan dat nou?", verwoordt ze haar eerste reactie bij het zien van de muis, die onder het broodrekje leek vast te zitten.

Smalle gleuf

Als ze het broodrooster draait, ziet ze dat de muis zich via een smalle gleuf aan de voorkant een weg naar buiten probeert te banen. Tevergeefs, want de opening lijkt te smal. In een poging de muis te bevrijden, draait ze een paar schroeven los. Maar ook dat zet geen zoden aan de dijk: "Er kwam niets los."

Dan besluit ze om via de Facebook-groep Je bent Bloemendaler als... buurtgenoten om advies te vragen, waarop een vriendelijk buurman zijn hulp aanbiedt. "Hij kwam met zwaar geschut langs", vertelt ze over de nijptang die hij bij zich had om de muis te bevrijden. "Maar ook dat lukte niet."

Houdini-act

Terwijl ze zich beraadslagen op een voortzetting van de reddingsactie, laat Yvonne het broodrooster op haar balkon staan. "Voor het geval 'ie er toch uit mocht komen."

En zo geschiedt: in een onbewaakt ogenblik weet de muis uit het broodrooster te ontsnappen. En als Yvonne de Houdini-act reconstrueert, komt ze tot de conclusie dat de muis door een gat met een diameter van een dubbeltje moet zijn gekropen. "Onvoorstelbaar dat 'ie daar doorheen kan."

Verbrand brood

Hoe lang de muis in het apparaat heeft vastgezeten, weet ze niet. Wel denkt ze dat ze de muis eerder had kunnen ontdekken. "Er lag zwart-bruin hoopje naast het broodrooster, waarvan ik dacht dat het verbrand brood was."