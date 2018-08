Zes aanhoudingen na opstootje in Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - De politie heeft zes personen aangehouden voor betrokkenheid bij het opstootje van gisteravond in de Johan Cruijff Arena.

Onderzocht wordt of dit incident op de tribunes te maken heeft met het hartinfarct dat een steward in het stadion kreeg. De aanhoudingen vonden plaats in en buiten het stadion.

Het onderzoek naar het voorval tijdens de wedstrijd Ajax en Heracles Almelo is nog in volle gang, aldus de politie. Daarbij worden onder meer getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

Lees ook: Politie onderzoekt hartaanval steward tijdens Ajax-Heracles

Agenten willen weten of de steward die een hartaanval kreeg door een supporter is belaagd. Op internet circuleren verhalen dat de man bij zijn keel werd gepakt en zelfs geslagen zou zijn. De politie zegt ook dat te onderzoeken.

Ajax meldde zaterdagavond dat de toestand van de bewuste steward stabiel was. Hij is in het stadion gereanimeerd en ligt bij kennis in een ziekenhuis.