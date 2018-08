Na goochelavontuur in Las Vegas keert Hans Klok terug in IJmuiden

IJMUIDEN - Illusionist Hans Klok komt na zijn periode in Las Vegas terug naar IJmuiden. De goochelaar vertrekt over een paar maanden naar de VS, waar hij als alles goed gaat, de komende tien jaar woont en werkt. Daarna keert Klok terug op het oude nest, vertelt hij in een interview aan NH Nieuws.

Door Pieter van den Akker & Dennis Mantz

"Ik vind het al geslaagd als ik het probeer", antwoordt Klok op de vraag wanneer zijn Amerikaanse avontuur geslaagd is. "Vrienden vragen me wel eens of ik me mislukt voel als ik over een jaar terug zou keren, omdat het mislukt zou zijn. Dat heb ik dan niet. Ik heb het dan geprobeerd. En voor wie moet ik verantwoording afleggen? Voor niemand. Ik probeer het voor mezelf."

Verhaallijn

Over drie dagen begint zijn afscheidstour in Nederland: House of Horror 2.0. Direct daarna begint de voorbereiding op zijn nieuwe carrière in Las Vegas, in zijn ogen het mekka voor magicians. Hoe hij zich wil onderscheiden daar? "Op de Strip is het vaak 'van dik hout zaagt men planken'. Iedereen doet veel trucs achter elkaar. Dat is leuk, maar ik ben er altijd voor om een kleine verhaallijn aan te brengen."

Uitputtingsslag

Hij heeft een contract getekend voor tien jaar. Dat brengt met zich mee dat hij zes dagen per week en tweemaal per dag gaat optreden in de nachtclubs van 'Vegas'. "Van de ene kant een uitputtingsslag", beaamt hij.

"Maar daar staat tegenover dat ik niet hoef te reizen. Dat heb ik het afgelopen jaar continu gedaan. Ik heb uit een koffer geleefd. Overal je waar komt is het dan hetzelfde: uitpakken, de kleedkamers in orde maken en de voorstelling voorbereiden. De volgende dag sta je weer in een nieuwe stad en dan begint het hele verhaal van vooraf aan."

Dat is in zijn nieuwe woon- en werkplaats wel anders, sluit hij af. "In Las Vegas staat alles op z'n plek. Je komt twee uur van tevoren aan, je repeteert nog iets en dan ga je twee shows doen."