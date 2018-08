Bjørn Johnsen: "Ik droom van het winnen van de beker met AZ"

ALKMAAR - Bjørn Johnsen maakte twee weken geleden de overstap van ADO naar AZ. We namen de spits mee naar de Grote Kerk in Alkmaar voor een uniek uitzicht over zijn nieuwe stad.

"Het is een mooie stad. Ik had hier niet zo'n grote kerk verwacht, dat is leuk om te zien", vertelt de spits bovenop de kerk. "Iedereen hier geniet van het mooie weer en is blij om buiten te zijn. Er hangt een goede sfeer en ik denk dat dat één van de redenen is waarom AZ een grote familie is."

Johnsen is, naast Svensson en Midtsjø, alweer de derde Noor in de selectie van de Alkmaarders. En dat is geen toeval. "We willen laten zien dat we hier niet alleen voor de glamour en het voetbal zijn. We zijn juist hele harde werkers en dat doen we hier."

De spits wil met AZ de goede prestaties in de competitie van vorig jaar evenaren. Maar, hij heeft een ultieme droom: "Voor mij betekent voetballen bij AZ de bekerfinale halen en winnen. Ze zijn twee keer op rij in de finale gekomen maar hebben niet gewonnen. Als ik 's nachts in bed lig droom ik van de overwinning."