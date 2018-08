IJmuiden gaat vertrekkende goochelaar missen: "Hans is een ambassadeur voor ons"

IJMUIDEN - Nog eventjes en dan is Hans Klok gevlogen. De 49-jarige goochelaar die vanuit IJmuiden groot werd met zijn internationaal opererende goochelbedrijf, emigreert naar Las Vegas. Met pijn in zijn Velsense hart, vertelt de beroemde illusionist in een interview aan NH Nieuws: "Ik hou van IJmuiden."

Klok mag tegenwoordig dan wel in Bloemendaal wonen en als geboorteplaats Purmerend in zijn paspoort hebben staan, toch beschouwt hij zich als een ras-IJmuidenaar. "Mijn hart ligt hier. IJmuiden heeft zulke leuke dingen: het strand, de bunkers, Forteiland, de Zeewegbar. Dat is zo'n leuk café. Een echt IJmuidens café waar iedereen komt, waar het zó gastvrij is."

Beloofde land

Toch ruilt Hans Klok IJmuiden in voor het beloofde land. Met een dagelijkse show in Las Vegas wil hij zijn droom waarmaken. Na zijn afscheidstournee (die tot begin september loopt) pakt hij zijn koffers. Met een lach en een traan, zegt hij: "Ik heb m'n jeugd hier grotendeels doorgebracht. Het hele bedrijf is hier tot stand gekomen. Daar maken we dingen, daar repeteren we. Ja, ik heb nogal een band met IJmuiden."

Die liefde komt van twee kanten. Als Klok een stap over de drempel van 'zijn' Zeewegbar zet, klinkt speciaal voor hem een nummer van Blondie. Eigenaresse Odette Otte: "IJmuiden gaat hem zeker missen, zijn gezelligheid. Dat weet ik zeker. Maar zo'n kans moet hij grijpen. Dat snap ik heel goed."

Heilige plek

IJmuidenaar Herman Koster: "Hans is echt een ambassadeur van IJmuiden. Hij houdt van IJmuiden. Zijn studio staat hier, hij oefent hier, zijn vrienden komen uit IJmuiden, noem maar op."

Klok zelf vult aan: "Echt gelukkig in IJmuiden ben ik in mijn werkplaats. Daar heb ik zoveel mooie dingen mogen maken. Ik heb 't samen gekocht mijn vader, de grote motor achter het Hans Klok-bedrijf. Hij is jong gestorven en is de laatste dagen daar gebleven. Daar is ook het afscheid geweest. Het blijft een heilige plek voor mij."