Purmerendse drugsdealer (24) opgepakt na achtervolging

PURMEREND - Een Purmerendse drugsdealer heeft vannacht de nodige moeite gedaan om uit handen van de politie te blijven. Tevergeefs, want na een korte achtervolging en een sprintje sloegen agenten hem alsnog in de boeien.

Als de politie rond 00.30 uur twee personen in de Gangeslaan controleert, erkennen ze dat ze staan te wachten op een drugsdealer.

Precies op dat moment rijdt er een personenauto langs, waarvan de bestuurder bij de politie bekend staat als drugsdealer. De agenten springen in hun auto en zetten de achtervolging in op de drugsdealer, die er plankgas vandoor gaat.

Pakketjes weggegooid

Aanvankelijk raken de agenten hem kwijt, maar korte tijd later wordt hij gezien op het Abel Tasmanplein. Rennend slaat hij op de vlucht en met de politie op zijn hielen gooit hij nog snel enkele pakketjes weg.

Na een korte spintje slaan agenten hem in de boeien en nemen hem mee naar het bureau. Later blijken de door de verdachte weggegooide pakketjes drugs te bevatten.

Zeven wikkels en een pil

De exacte hoeveelheid is nog niet bekend, maar er zaten tenminste zeven wikkels met een nog onbekende harddrugs en een xtc-pil in. De drugs en de auto van de verdachte zijn in beslag genomen.