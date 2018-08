Exclusieve rondleiding door mysterieuze loods van Hans Klok: "Overal zit een geheim achter"

IJMUIDEN - Verstopt in het IJmuidense havengebied, ergens tussen de visafslag, een autobedrijf en een metaalhandel, staat de loods van illusionist Hans Klok. Hier worden de trucs van de man met wereldfaam geboren en daarna verder ontwikkeld. Naast de goochelattributen is er ook een bijzonder aandenken aan Pamela Anderson te vinden, zo blijkt als we - bij wijze van hoge uitzondering - een rondleiding krijgen. "Normaal mag hier nooit iemand komen."

Door Pieter van den Akker & Dennis Mantz

Dit is de plek waar Klok (49) al ruim twintig jaar is gevestigd. Klok was destijds op zoek naar een geschikte plek voor zijn bedrijf en stuitte met zijn vader op deze loods. "Het is een fantastische plek. Hier zitten de beste timmermensen en de beste metaalbewerkers. Er zitten hier veel vakmensen die mij heel erg bijstaan om de ultieme illusie te creëren", legt hij uit waarom zijn oog juist op dit pand is gevallen.

Lees ook: Na goochelavontuur in Las Vegas keert Hans Klok terug in IJmuiden

Las Vegas

Klok geeft het exclusieve kijkje in zijn mysterieuze 'goochelkeuken' enkele dagen voordat zijn afscheidstour begint. Nog een paar maanden optreden en dan vertrekt hij naar Amerika. Klok wil, nadat hij in 2007 al eens een poging waagde met Pamela Anderson aan zijn zijde, opnieuw zijn geluk gaan beproeven in Las Vegas.

Klok gaat ons voor en slaat aan de voorkant van de rommelige loods rechtsaf een kleinere ruimte in. "Het naaiatelier", vertelt hij. Tegen de muur staan hoge wandrekken met daarop plastic opbergdozen en een enorme rij schoenen. Hij plukt een paar roze naaldhakken van de plank: "Kijk, de schoenen van Pamela Anderson van tien jaar geleden. Een soort belegging. Mocht ik ooit nog failliet gaan, dan zet ik ze op eBay."

Geheimen

Dan loopt hij door naar het achterste deel van de rommelige opslagruimte ("Eén grote bende, maar zo hoort een werkplaats er ook uit te zien"). Hij gaat voor een paar grote kisten staan, waar zware, zwarte kleden overheen zijn gedrapeerd. "We moesten natuurlijk een en ander afdekken omdat jullie kwamen", vertelt hij met een knipoog. Overal zit natuurlijk een geheim achter. Er zitten hier zoveel geheimen, zoveel dingen waarvan mensen geen idee hebben dat het bestaat."