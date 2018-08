LIVE AZ - NAC Breda

ALKMAAR - Voor AZ begint de competitie vanmiddag met de wedstrijd tegen NAC Breda, de nummer veertien van het afgelopen seizoen. De wedstrijd is te volgen via een livestream op deze site, op de app, en via onze Facebookpagina.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint vanmiddag om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

De vraag is of de Alkmaarders de teleurstelling van de vroege uitschakeling in Europa door FC Kairat te boven zijn. Volgens trainer John van den Brom is er vanaf maandag goed getraind. Hij is blij dat de competitie van start gaat. "Eindelijk, en lekker dat je thuis speelt", zei de oefenmeester tegen NH Sport. "We willen ons revancheren. De uitschakeling was in het begin ook moeilijk voor de staf. Het voordeel is dat je nu maar één wedstrijd per week speelt en je goed kan voorbereiden op de tegenstander."

Personele problemen

Van den Brom heeft nog een aantal personele vragen. Zo is het onzeker of aanwinst Bjorn Johnsen kan starten. De lange Noor is nog niet topfit, maar zit wel bij de wedstijdselectie. Van den Brom kan in ieder geval nog niet beschikken over Calvin Stengs (kruisband), Ondrej Mihálik (kruisband), Stijn Wuytens (lies/buikspier), Jeremy Helmer (hamstrings) en Marko Vejinovic (kruisband). Vejinovic heeft inmiddels wel zijn rentree op het trainingsveld gemaakt.

Vorig seizoen eerste duel verloren

Afgelopen seizoen verloor AZ de seizoensopener met 3-2 van PSV. Die wedstrijd staat veel mensen misschien nog wel in het geheugen gegrift doordat Calvin Stengs al na acht minuten spelen geblesseerd raakte. De aanvaller is op de weg terug en sluit binnenkort weer aan bij de groepstraining.

Vorig seizoen NAC thuis 2-1

Vorig seizoen won AZ thuis met 2-1 van NAC. De AZ-doelpunten werden gemaakt door Jeremy Helmer en Guus Til. Jeremy Helmer werkt nu aan zijn herstel van een hamstringblessure en keek terug op die wedstrijd van vorig jaar.

De laatste keer dat AZ in eigen huis verloor van de Brabanders dateert uit het seizoen 2012-2013 (0-1). Nemanja Gudelj maakte toen al na zes minuten het enige doelpunt voor NAC. In de zomertransferperiode die daarop volgde namen de Alkmaarders de Serviër over.

Bijna langszittende trainer

Een dan nog een weetje: John van den Brom kan dit seizoen de langstzittende trainer in de historie van AZ worden. Op 29 september is de leidsman precies vier jaar aan het roer bij de Alkmaarders. De enige twee trainers die ook zo lang hoofdtrainer van het eerste elftal waren, zijn Louis van Gaal en Georg Kessler. Louis van Gaal stond 181 wedstrijden aan het roer, Georg Kessler 177 en Van den Brom staat nu op 172 duels.