Kopschopper (20) uit Zwaag aangehouden voor zware mishandeling in Hoorn Foto: Google Steetview

HOORN - De politie heeft vannacht een 20-jarige man uit Zwaag aangehouden voor zijn aandeel in een mishandeling in de Grote Havensteeg in Hoorn.

Surveillerende agenten zagen rond 2.00 uur man met een bebloed gezicht voor een café in het centrum van Hoorn staan. Toen de politie hem aansprak, bleek hij daar nauwelijks op te reageren. Op dat moment zagen de agenten enkele personen de Grote Havensteeg in rennen. In de steeg volgde een vechtpartij tussen meerdere personen. Een man die tijdens de vechtpartij ten val kwam, werd vervolgens 'vol tegen het hoofd' geschopt en verloor daarbij zijn bewustzijn. De Zwagenaar is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De twee gewonde mannen zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.