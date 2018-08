Honderden drones geven lichtshow boven het IJ

AMSTERDAM - (AT5) Nadat de show een dag eerder werd afgelast wegens het slechte weer, konden toeschouwers gisteravond alsnog genieten van een lichtshow met honderden drones boven het IJ.

De drones vlogen in verschillende formaties en vormden daarmee een vliegend kunstwerk. De vliegpatronen van spreeuwen dienden als inspiratie voor de initiatiefnemers.

De show was gisteravond voor het eerst in Nederland te zien, nadat deze vorig jaar in première ging in Miami. Het evenement in de stad is een uitzondering, want in het gebied rondom Schiphol is het eigenlijk verboden om met drones te vliegen.

Als het weer het toelaat is er vanavond rond 21.30 uur nog een show. Deze kan het best worden bekeken vanaf de NDSM-werf.