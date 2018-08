Deel dit artikel:











Zwanenburgers verwarren lachgas met aardgas: drie woningen ontruimd Foto: Google Streetview

ZWANENBURG - Brandweer en politie zijn vanochtend met spoed naar de Goeman Borgesiusstraat in Zwanenburg gekomen voor een verondersteld gaslek. Eenmaal in de straat bleek er inderdaad gas was vrijgekomen, maar dat bleek geen aardgas te zijn.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat buren een gaslucht hadden waargenomen, waarop ze alarm sloegen. De toegesnelde brandweer kwam daarop naar de straat om onderzoek te doen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en werden drie woningen in de straat ontruimd. 'Onschuldig' lachgas

Na onderzoek bleek er op een adres in de straat het 'onschuldige' lachgas te zijn vrijgekomen, waarvan de bezorgde buren de geur hadden verward met die van het explosiegevaarlijke aardgas. De geëvacueerde buren mochten daarop terug naar hun woning, waarna de politie in gesprek is gegaan met de mensen die het gas lieten ontsnappen. Lees ook: Leveranciers lachgaspatronen bereid om mee te werken aan rem op verkoop Waarom ze dat deden is niet bekend, al staat lachgas bekend als een veelgebruikte partydrug. Door het lachgas te inhaleren, komen gebruikers in een kortdurende roes.