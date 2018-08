Zandvoortse wethouder Kuipers dient ontslag in bij de raad

ZANDVOORT - Gerard Kuipers, wethouder voor D66 in Zandvoort, heeft per brief zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Dit na alle commotie rondom de integriteitskwestie van Joop Berendsen, zijn collegenoot. Wethouder Berendsen en zijn partij OPZ moesten zich afgelopen week voor de raad verantwoorden voor het niet melden van een financiële gift.

Die gift, van 4500 euro, kwam van een OPZ-lid die ook betrokken is bij de ontwerpplannen van het Watertorenplein. Hij of zij, de naam is nooit bekend gemaakt, zou een rol hebben bij één van de architectenbureaus die meedoen bij de aanbesteding. De gift ging in januari naar de verkiezingscampagnekas, maar niemand van de partij heeft dit bekend gemaakt. Pas toen burgemeester Meijer Berendsen hier onlangs mee confronteerde, bood hij direct zijn ontslag en excuses aan en vertelde hij de raad dat hij er nooit bij stil had gestaan dat hij die gift had moeten melden. Hij overleefde een motie van wantrouwen, kreeg steun van de andere wethouders, behalve dus van Gerard Kuipers.

Kuipers

Kuipers was in verband met zijn vakantie niet aanwezig tijdens de spoedvergadering. Het stort hem dat de naam van de schenker anoniem gehouden wordt en dat niet openlijk duidelijk gemaakt wordt wat de link is tussen de politieke partij, de schenker en het achterliggende projectbelang. 'Zodat er onweerlegbaar duidelijk wordt dat er van schijn van belangenverstrengeling helemaal geen sprake is en de samenleving dat ook kan begrijpen.' Nu dat onduidelijk blijft en de schijn van belangenverstrengeling hierdoor, in zijn woorden, 'juist aangewakkerd' wordt, wil hij geen onderdeel meer uitmaken van dit college. Zijn fractievoorzitter, Michiel Hermsen, dreigde de wethouder al terug te trekken als de motie van wantrouwen niet aangenomen werd.

Teruggestort

OPZ heeft inmiddels laten weten het bedrag terug te storten naar de (anonieme) schenker. Burgemeester Niek Meijer heeft namens het college laten weten dat ze Kuipers graag hadden willen behoudenr en dankt Kuipers voor zijn 'gedrevenheid en passie' en dat hij Zandvoort als toeristische trekpleister verder op de kaart heeft gezet. Wie de taken van Kuipers gaat overnemen is nog onduidelijk. Joop Berendsen is niet meer eindverantwoordelijk voor het dossier Watertorenplein, dat is voorlopig wethouder Gert-Jan Bluijs.