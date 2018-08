Deel dit artikel:











Auto vliegt in brand tijdens rit door Volendam Foto: Inter Visual Studio/Stefan Roode Foto: Inter Visual Studio/Stefan Roode

VOLENDAM - Een personenauto is gisteren tijdens een rit door Volendam in brand gevlogen. Er is niemand gewond geraakt.

De brand begon toen de automobilist zijn voertuig over de Zeddeweg stuurde. Nabij de rotonde van de Julianaweg kwam er plotseling rook onder de motorkap vandaan. De automobilist en zijn passagiers konden het voertugi tijdig verlaten, en slaagden er bovendien in de aanhanger los te koppelen. De auto is zwaar beschadigd geraakt door de brand, maar de aanhanger is gespaard gebleven. Weg afgesloten

Door de brand was de Zeddeweg een uur afgesloten, waar ook het openbaar vervoer de nodige hinder van ondervond. De auto is door een berger afgevoerd. Over de oorzaak is officieel nog niets bekend, maar getuigen spreken van een vermoedelijk technisch mankement.