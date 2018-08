Schoten gelost op interieurwinkel Amsterdam Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) Na een melding van een schietpartij heeft de politie vannacht kogelinslagen aangetroffen in een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Slotervaart.

De politie werd rond 04.40 uur gealarmeerd dat er in de omgeving van de Johan Huizingalaan was geschoten. Na onderzoek werden de kogelinslagen in het winkelpand aangetroffen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek.