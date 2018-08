Hamster gered uit brandend appartement in Purmerend

PURMEREND - De brandweer heeft vanochtend een hamster gered uit een brandend appartement in de Lambertus Huisengastraat in Purmerend.

Het vuur in de woning brak rond 6.00 uur uit, waarop getuigen de brandweer alarmeerden. Behalve de hamster was er op dat moment niemand thuis.

De toegesnelde brandweer ontruimde enkele naastgelegen woningen, begon met blussen en haalde de hamster uit het pand.

Nu het vuur is bedwongen, is duidelijk dat de woning volledig is uitgebrand en onbewoonbaar is. De hamster is meegegeven aan medewerkers van de dierenambulance.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar het vuur is volgens de Veiligheidsregio vermoedelijk ontstaan in de woonkamer.