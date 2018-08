Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding na brand Turks consulaat

AMSTERDAM - Een persoon heeft eerder deze avond een brandend object naar het Turkse consulaat op het Museumplein gegooid. Daarop ontstond een brand die kort daarna is geblust door de brandweer.

Op basis van het signalement heeft de politie even later een verdachte kunnen arresteren. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. De persoon zit in hechtenis.