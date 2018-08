Deel dit artikel:











IJtunnel in Amsterdam dicht door brand Foto: Inter Visual Studio / Sem van der Wal

AMSTERDAM - De IJtunnel in Amsterdam is zaterdagavond in beide richtingen afgesloten in verband met een brand in een technische ruimte op de Piet Heinkade.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door de brand zijn er ook problemen met de verkeerslichten in de stad, maar de brandweerwoordvoerder had nog geen totaalbeeld van de problemen. Volgens de brandweer betreft het brand in de accupakketten. Hoe dat is ontstaan, is niet bekend. Verkeer wordt omgeleid via de Piet Heintunnel.