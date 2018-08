Ajax blameert zich met gelijkspel tegen Heracles

AMSTERDAM - Ajax heeft zich in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen geblameerd met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles. Heracles was net als vorig seizoen de eerste tegenstander in de competitie en de ploeg uit Almelo kreeg weinig kansen, maar kwam zes minuten voor tijd op voorsprong door een diagonaal schot van Kristoffer Peterson. Matthijs de Ligt zorgde vier minuten later voor de gelijkmaker.

Hoewel Ajax in de eerste helft wel sterker was, ontbrak de scherpte bij het afmaken. Hakim Ziyech was de beste speler bij de Amsterdammers met een paar goede afstandsschoten, waarvan een de lat schampte. Ook gaf hij een heerlijke steekpass op Donny van de Beek, die zijn inzet door keeper Blaswich gestopt zag worden met het been. Heracles kon er maar zelden uit komen en kwam niet verder dan schoten of kopballen naast het doel van André Onana.

Tweede helft

Ajax speelde in de tweede helft in een iets hogere versnelling. Dat leverde al snel bijna een kans op voor de jonge Kaj Sierhuis. Een voorzet van David Neres werd nog net voor zijn hoofd weggetikt door keeper Blaswich. Na een klein uur spelen kreeg een schot van Ziyech via een been van een Heracliet een boog, die de keeper maar net voor de lijn kon houden terwijl hij zelf ruim achter de lijn stond.

Met de komst van Huntelaar voor Sierhuis en Frenkie de Jong voor Wöber, schoof Blind naar de linksback positie. Hakim Ziyech bleef de gevaarlijkste man bij Ajax, die de ploeg ook voor ging in hard werken. Er ontstonden wel wat kansjes maar doelpunten bleven lang uit.

0-1 Petersen

De beste kans van Heracles leek een afstandsschot van Davy Pröpper zo'n twintig minuten voor tijd dat door Onana over de lat werd getikt, maar een schot van Petersen vloog er in de 84e minuut, geheel tegen de verwachting, zomaar in.

Gelijkmaker De Ligt

Aanvoerder Matthijs de Ligt zorgde er in de 88e minuut voor dat Ajax niet helemaal af ging. Uit een corner kopte hij de 1-1 binnen.

Hoofdwond De Ligt

In de extra tijd liep De Ligt nog een gescheurde wenkbrauw op toen hij in botsing kwam met de keeper van Heracles. Beide moesten behandeld worden aan hun bebloede hoofden. In de resterende seconden kon Ajax niet meer scoren.

Tijdens het duel was er nog opschudding toen een steward gereanimeerd moest worden.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Wöber (De Jong/56); Ziyech, Eiting, v.d.Beek; Tadic, Sierhuis (Huntelaar/56), Neres (Labyad/85)

Opstelling Heracles: Blaswich; Droste (Breuekers/79), Rossmann, Pröpper, v. Hintum (Czyborra/82); v. Nieff, Osman, Duarte; Kuwas (Merkel/77), Dalmau, Petersen