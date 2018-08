Volleybalsters na winst op Turkije in finale Super Series

NOORD-HOLLAND - De volleybalvrouwen hebben het duel met Turkije in de Rabo Super Series gewonnen met 3-0. In Eindhoven waren de setstanden 25-22, 25-18 en 25-23.

In het begin van de eerste set nam Turkijke even een 0-3 voorsprong, maar dat trok de Nederlands ploeg al snel recht.

Na de vrij makkelijke winst in de tweede set, verslapte Oranje een beetje, waardoor Turkije in de derde set lang aan de leiding ging. In de slotfase trok Nederland de wedstrijd toch weer naar zich toe. Celeste Plak uit Tuitjenhorn zorgde voor het winnende punt in de laatste set.

Door de winst speelt Nederland zondag om 17.00 uur in de finale tegen Rusland, dat in de anere halve finale afrekende met Italië.Oranje stond donderdag in de groepsfase ook al tegenover de Russinnen en won toen met 3-2.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind september in Japan begint.