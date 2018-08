Deel dit artikel:











Zilver Schippers, brons voor Jamile Samuel op 200 meter Foto: EPA/Filip Singer

BERLIJN - Jamile Samuel heeft in de finale van de 200 meter bij het EK in Berlijn een bronzen medaille gepakt in een tijd van 22,37. Het goud was voor de Britse Asher Smith in 21,89. Dafne Schipper liep met 22,13, haar beste tijd van het seizoen, naar het zilver.

Asher-Smith kwam met ruime voorsprong uit de bocht, maar Schipper en Samuel kwamen richting de finish nog dichterbij. De Amsterdamse Samuel plaatste zich voor de finale met een snellere tijd dan Dafne Schippers. Beide Nederlandse atletes konden in hun halve finale al ruim voor de finish de turbo uitzetten. Lees ook: Samuel naar de finale van de 200 meter Later meer