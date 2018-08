Buren geschokt na rammen gevel in Grootebroek: "Je denkt aan een gasexplosie"

GROOTEBROEK - Een woning aan de Zesstedenweg in Grootebroek is vanochtend flink beschadigd geraakt toen een automobilist tegen de gevel reed. Niemand raakte daarbij gewond. Het ongeval maakt flink wat los in het dorp: "Je schrikt je lam!" Volgens anderen zou er opzet in het spel zijn geweest.

De botsing was om 08.45 uur vanochtend. De bestuurder van de auto, een 27-jarige man uit Grootebroek, bleef ongedeerd en is meegenomen naar het politiebureau. De schade aan de woning is groot. Een flink stuk van de muur ligt aan diggelen en ook twee ramen zijn door de klap gesneuveld. De brandweer heeft het pand met lint afgezet.

'Verwarde toestand'

Het is nog niet bekend hoe het eenzijdige ongeval kon gebeuren. Volgens verschillende getuigen, reed de bestuurder opzettelijk de gevel in.

Buurman Jan Smit werkte voor heen voor de brandweer in Amsterdam en zag het gebeuren. "Het blijkt iemand in verwarde toestand geweest te zijn. Ze vonden heel veel drank en een brief in zijn auto. En hij is met een volle vaart uit de straat gevlogen in de gevel geboord. Het is een godswonder dat er niet net een fietser of een kind rijdt. Hij is teruggevlogen en met zijn achterzijde tegen een andere woning aan geknald. Hij is in paniek de straat uitgerend." Andere omwonenden bevestigen deze lezing van het verhaal.

Enorme klap

Buurvrouw José Dekker hoorde het ongeluk gebeuren: "Ik was een krantje aan het lezen en toen hoorde ik een enorme klap. Mijn man dacht dat het een gasexplosie was en ik dacht aan een gekantelde vrachtwagen. Je schrikt je lam. Ik ben naar de buurvrouw gegaan om te kijken of ik wat kon doen." De inwoners van het pand zeggen zeer geschrokken te zijn, maar willen niet op beeld reageren.

Of er echt opzet in het spel was en of de man onder invloed was, is nog niet duidelijk.