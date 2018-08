Deel dit artikel:











Tagliafico ontbreekt, Sierhuis in de spits bij Ajax Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - Kaj Sierhuis start in de punt van de aanval van Ajax in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Heracles. In de verdediging ontbreekt Nicolas Tagliafico, wat de geruchten over een vertrek naar Spanje voedt, hoewel de Argentijn wel op de bank zit.

Maximilian Wöber start als linksback op de plek van Tagliafico. Op het middenveld nemen Carel Eiting en Donny van de Beek de plaats in waar Lasse Schöne en Frenkie de Jong dinsdag nog speelden tegen Standard Luik. Kaj Sierhuis mag starten in de punt van de aanval, waar Klaas-Jan Huntelaar op de bank begint. Zo krijgt een aantal spelers rust met het oog op de return tegen Standard Luik. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.30 uur. Dinsdag speelt Ajax thuis de return tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Wöber; Ziyech, Eiting, v.d.Beek; Tadic, Sierhuis, Neres Opstelling Heracles: Blaswich; Droste, Rossmann, Pröpper, v. Hintum; v. Nieff, Osman, Duarte; Kuwas, Dalmau, Petersen