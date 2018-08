TEXEL - Bij Paal 15 (Westerslag) op Texel is vanmiddag een drenkeling uit het water gehaald.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Het slachtoffer wordt momenteel gereanimeerd door de hulpdiensten.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Over de identiteit en de toestand van het slachtoffer kan de woordvoerder niets bekend maken.