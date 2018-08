Deel dit artikel:











Zes jaar cel voor schietpartij Amsterdam: "Vol opzet op de dood gehandeld" Foto: AT5

AMSTERDAM - Een 35-jarige man is deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor een schietpartij in een woning in Amsterdam-IJburg.

Bij het incident raakte de bewoner van het huis gewond. Het heeft er volgens de rechtbank 'alle schijn van' dat de dader samen met twee anderen de woning binnenkwam voor een drugsdeal. In de woning bleek namelijk een grote hoeveelheid drugs en geld aanwezig. Lees ook: Eén gewonde na schietpartij op IJburg: politie zoekt drie verdachten Angst voor ripdeal

De dader trok binnen in de woning met een pistool, volgens zijn advocaat omdat hij bang was voor een ripdeal. De bewoner van de woning, die samen met zijn vriendin thuis was, ging daardop de dader te lijf. Die schoot, nadat een handlanger met een mes begon te steken, van dichtbij drie keer in het bovenbeen van de bewoner. De dader wordt door de rechter ook verantwoordelijk gehouden voor het handelen van die handlanger, een man met een Colombiaans uiterlijk. Die man stak de bewoner tijdens de worsteling in de borstkas en bij het linkeroor. Volgens de rechtbank was er sprake van een 'nauwe en bewuste samenwerking', met de bedoeling om het slachtoffer te doden. Vol opzet

Volgens zijn advocaat heeft de 35-jarige man per ongeluk geschoten, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. "Door een woning te betreden met een vuurwapen en deze ook daadwerkelijk te gebruiken door op een vitaal lichaamsdeel te schieten, namelijk een bovenbeen waar zich slagaders bevinden, van een persoon die al gewond en uitgeschakeld op de grond ligt, heeft verdachte willens en wetens en dus met vol opzet op de dood gehandeld." Het slachtoffer raakte gewond aan zijn buikslagader, darmen, longen, bovenbeen, bekken en oor. Hij kan daardoor nog altijd niet goed lopen en autorijden en heeft last van angst- en paniekaanvallen. Overigens werd hij begin februari klemgereden door een arrestatieteam en aangehouden wegens drugsbezit. Lees ook: Drie verdachten in beeld voor schietpartij in woning IJburg De 35-jarige dader gaat de cel in wegens 'medeplegen van poging tot doodslag' en moet ook 5.500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.