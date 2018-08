Helma raakt rolstoelaccu kwijt in Hilversum: "Je hebt het zo hard nodig"

HILVERSUM - Een uitstapje naar Hilversum had afgelopen donderdag een vervelende afloop voor Helma van Kooten uit Loenen aan de Vecht. Ze raakte daar de accu van haar rolstoel kwijt. Nu zit ze met de handen in het haar: "Ik ben wanhopig, je hebt het zo hard nodig."

"We zijn donderdagmiddag in Hilversum geweest. Toen we terugkwamen en de rolstoel weer in de auto deden, hebben we de accu eruit gehaald. Die valt er anders uit", vertelt Helma. "Maar gisterochtend kwamen we erachter dat we zijn weggereden zonder accu."

Die is dus naast de auto blijven staan, op een invalidenparkeerplaats aan het Noordse Bosje in Hilversum. Toen Helma en haar man daar gisteren gingen kijken, was de accu er al niet meer. Ook bij de winkels in de buurt was niets gebracht.

500 euro

De accu's voor de rolstoel zijn duur: ze kosten zo'n 500 euro. Ook zijn ze moeilijk te verkrijgen. "Ik heb nu een vervangende accu gekregen, maar dat is maar tijdelijk. Ik heb Medipoint meteen twee nieuwe accu's laten bestellen, want ik wil nooit meer zonder komen te staan. Maar het kan wel vier weken duren."

En vier weken zonder rolstoel is voor Helma niet te doen. "Ik kan niet lopen. Voor rondom mijn huis heb ik een scootmobiel. Ik ga straks op vakantie en die valt ook echt in het niet zonder mijn accu."

Daarom doet ze een oproep of iemand het rolstoelonderdeel heeft gevonden. Tips kunnen gemaild worden naar Helma op doe1949iets@gmail.com.