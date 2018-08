Deel dit artikel:











IJmonders vieren 100 jaar staal met eigen lied Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - In september wordt er in de IJmond groots uitgepakt met het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Hoogovens. Om de sfeer er nu alvast in te brengen, hebben medewerkers van TATA Steel alvast een muzikale ode aan het bedrijf uitgebracht.

Onder de naam Dutch Steel Singers hebben personeelsleden van de staalgigant deze week het aanstekelijke nummer In de IJmond uitgebracht. Daarin bezingen zij hun liefde voor het bedrijf en de regio. De medewerkers knipogen in het nummer naar de fusies die spelen rondom het bedrijf: 'Wij bestaan nu 100 jaar, we zijn nog lang niet klaar, een andere naam is geen bezwaar.' Trots

Dat de trots van het nummer afspat, mag geen verrassing heten. Met zinnen als 'Ons staal is altijd megasterk' benadrukken de zangers hun liefde voor de hoogovens nogmaals. Het nummer In de IJmond is hier te bekijken: