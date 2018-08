Nieuwe aanklacht wegens smaad tegen Jelle Brandt Corstius

AMSTERDAM - (AT5) Gijs van Dam heeft opnieuw een aanklacht wegens smaad ingediend tegen Jelle Brandt Corstius. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman. Eerder besloot het OM om geen van beide mannen te vervolgen.

Jelle Brandt Corstius schreef vorig jaar dat hij gedrogeerd en verkracht was door Gijs van Dam. Dat zou zich vijftien jaar eerder hebben afgespeeld. Van Dam ontkende het verhaal. Het leverde een mediarel op en beide mannen deden aangifte tegen elkaar.

Lees ook: Tv-maker Jelle Brandt Corstius slachtoffer seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie besloot vorige maand niemand te vervolgen in de zaak, maar nu heeft Van Dam opnieuw een aanklacht ingediend tegen Brandt Corstius. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman vandaag in Trouw. Aanleiding voor de nieuwe aanklacht is de reactie die Brandt Corstius schreef na het nieuws dat het OM geen van beide mannen zou vervolge.

Valse getuigenis

Daarin doet hij volgens Plasman "er nog een schepje bovenop door Gijs van Dam in één adem te noemen met de beweerde serieverkrachters Weinstein en Cosby". Er zouden nog meer onwaarheden in staan. "Dat is, als je het mij vraagt, één grote, valse getuigenis. Alweer. We hebben inmiddels een nieuwe aanklacht wegens smaad bij de officier van justitie ingediend", zegt Plasman.

Lees ook: Beschuldigde: Jelle Brandt Corstius liegt

Ook vecht de advocaat de beslissing van het OM aan om niets te doen met de eerste aangifte. "De aantijging blijft. Voor altijd", zegt hij over de beschuldiging aan het adres van Van Dam.