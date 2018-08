Deel dit artikel:











Onbekende Zaanse held geeft eigen bromfiets aan agenten voor achtervolging Foto: Shutterstock

ZAANDAM - De politie in Zaandam is op zoek naar een nog onbekende man die een belangrijke rol speelde in een arrestatie. Door zijn eigen bromfiets uit te lenen aan agenten konden zij een ontsnapte 16-jarige scooterrijder onder invloed te pakken krijgen.

De politie spotte de Zaanse scooterrijder gisteren op de N203. "Hij keek opvallend schichtig naar ons en leek wat jong, dus besloten we hem en zijn bijrijder te controleren", schijft de politie. Hulp uit onverwachte hoek

Het tweetal heeft daar geen zin in en negeert het stopteken, waarop een achtervolging ontstaat. "De bestuurder dacht ons te slim af te zijn door een fietstunneltje te nemen ter hoogte van de Vincent van Goghweg, waar ons dienstvoertuig niet doorheen paste." Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een man die het schouwspel had zien gebeuren bood zijn eigen bromfiets aan, zodat de agenten de jeugdige Zaandammer toch konden volgen. "En met succes: we wisten de bestuurder staande te houden. Hij bleek onder invloed te zijn van drugs." Bedanken

Door de hectiek van de arrestatie is het de politie niet gelukt om zijn gegevens te noteren. "Maar wij komen graag nog in contact met deze held, zodat we hem uitgebreider kunnen bedanken. Dus: bent of kent u deze heer? Stuur ons dan een berichtje op Facebook!"