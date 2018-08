Deel dit artikel:











Brand in leegstaande woning Hoorn geblust Foto: Shutterstock

HOORN - Aan de Pater Bleijsstraat in Hoorn heeft vanmiddag een leegstaand pand in brand gestaan. De brand brak even voor 13.00 uur uit.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio aldaar stond het huis volledig in brand, maar was de brand rond 13.30 uur onder controle. Er waren hoogstwaarschijnlijk geen mensen in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Er is door de brandweer gepoogd om het vuur niet te laten overslaan naar de omliggende huizen. Een van de twee naastgelegen woningen is niet aangetast, van het andere huis wordt dat nog onderzocht. Ook wordt er nog onderzoek gedaan of er behalve de rook nog andere schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.