Goud voor gemengde ploeg vijf km openwaterzwemmen Foto: EPA/Tim Brakemeier

GLASGOW - De vijf kilometer estafette met gemengde team heeft Nederland weer een gouden medaille opgeleverd bij het EK in Glasgow. Esmee Vermeulen, Sharon van Rouwendaal, Papijn Smits en Ferry Weertman bezorgden Nederland de vierde gouden plak in het open water. Het zilver ging naar Duitsland, brons was voor Frankrijk.

Bij de gemengde estafette mag de ploeg zelf de volgorde van de zwemmers bepalen. Oranje startte met de twee vrouwen. De Zaanse Esmee Vermeulen lag na 1250 meter op de zevende plak en gaf over aan Sharon van Rouwendaal, die na 2500 meter nog steeds op de zevende plek lag. Pepijn Smits stoomde als derde zwemmer op naar de tweede plek, waarna de in Naarden geboren Ferry Weertman de klus af moest maken. Het was nog spannend omdat Duitsland op gelijke hoogte kwam, maar Weertman sleepte het goud binnen en eindigde in Loch Lomond in een tijd van 52.36. Eerder won Ferry Weertman al goud op de tien kilometer. Sharon van Rouwendaal won goud op de vijf en tien kilometer en Esmee Vermeulen won brons op de tien kilometer.