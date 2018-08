Schapen maken nachtelijke wandeling op A9 bij Badhoevedorp: "Nog nooit meegemaakt"

AALSMEER - Rijkswaterstaat kreeg afgelopen nacht een wel heel bijzondere melding. Een kudde schapen was aan de wandel gegaan en had zich 'gesetteld' op de A9 bij Badhoevedorp. Twee viervoeters overleefden hun avontuur niet.

Voor de hulpdiensten was het nog een hele kluif om de situatie op te lossen. "In mijn tijd als Officier van Dienst veel meegemaakt, maar dit nog nooit", schrijft Rogier op Twitter. "De rijbaan moet nu schoongemaakt worden."

Schapenopvang

Ter plekke wordt samen met de politie-eenheden uit de regio een opvang voor de schapen gecreeërd, door hekken tegen elkaar aan te zetten. "We wachten nu op een transportwagen om ze over te brengen naar een terrein naast ons steunpunt", schrijft Rogier later.

Rijkswaterstaat en de agenten krijgen het voor elkaar om alle dieren in een aanhangwagen te krijgen, waarna het opruimen en schoonmaken van het wegdek kan beginnen. Rond 05.00 uur vannacht wordt het wegvak weer vrij gegeven voor verkeer.

Eigenaar

De eigenaar van de schapen heeft zich aan het begin van de ochtend gemeld. "Ze worden zometeen, na een pittige preek van de baas, meegenomen naar hun eigen vertrouwde omgeving."