Deel dit artikel:











LIVE: NH Events bij Kampioenschap Makreel Roken en de Kantbeurs Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Het weer werkt nog niet overal even goed mee, maar dat mag de pret niet drukken: er staan vandaag weer leuke activiteiten op de planning in Noord-Holland. NH Events is straks bij een grote internationale kantbeurs in Zaandam, om een paar uur later richting Zandvoort te gaan, waar makreelrokers gaan strijden in een Open Kampioenschap.

Op de Facebook-pagina van NH Events gaat het feestje los. Kantklossen, bestempelen en kant maken met garen. In Staphorst doen ze het al generaties. Nieuwsgierig hoe dat gaat? Dat kan je zien op de Kantbeurs in Zaandam. Makreel roken

Het tweede evenement is het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreel Roken. Rond de twintig rokers bouwen hun tonnen op. De keuring is om 15.00 uur, daarna is er verkoop voor het goede doel.