Regen, regen en nog eens regen: veel meldingen van wateroverlast

NOORD-HOLLAND - Vanuit verschillende plaatsen in de regio komen meldingen van wateroverlast. Velden staan blank en in sommige gebouwen ligt regenwater. Ook op de A4 ligt veel water, waarschuwt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Onder meer vanuit Alkmaar en Noord-Scharwoude komen meldingen van overlast en de brandweer in Haarlem laat weten dat er wateroverlast is in café Wapen van Kennemerland. Ook in Haarlem Centraal Station staat water. In Bloemendaal werd vanavond het concert van Damien Rice al gestopt vanwege de vele regenval.

De ANWB meldt dat er op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam heel veel water ligt. "Pas je snelheid aan en houd afstand." Automobilisten mogen op de snelweg minder hard rijden dan normaal.

Lees ook: KNMI geeft code geel af voor onweersbuien

Het ziet ernaar uit dat het in grote delen van Noord-Holland nog wel even kan blijven regenen. Op sommige plekken onweert het ook flink. In de regio geldt code geel. De waarschuwing werd afgegeven vanwege kans op blikseminslag en windstoten.

Heb je beelden van het noodweer? Stuur die dan naar internet@nhmedia.nl of app ze naar 06-30033009