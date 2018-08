Deel dit artikel:











Concert Damien Rice in openluchttheater Bloemendaal stopgezet om noodweer Foto: ANP

BLOEMENDAAL - Een concert van de Ierse singer-songwriter Damien Rice in openluchttheater Caprera in Bloemendaal is stopgezet vanwege het noodweer. "We hebben besloten het optreden te stoppen vanwege de veiligheid", zegt een woordvoerder van Caprera.

Het optreden was om 20.30 uur begonnen en werd rond 21.30 uur gestopt. Eigenlijk zou het concert tot 23.00 uur duren. "We hebben het door laten gaan voor zover het kon, maar het regende te hard." Damien Rice staat bekend om zijn breekbare nummers. Een van zijn bekendste liedjes is 9 Crimes.