Deel dit artikel:











Auto schept voetganger op zebrapad in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Sem van der Wal

AMSTERDAM - (AT5) Een voetganger is op de Henk Sneevlietweg in Amsterdam aangereden door een auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op het zebrapad ter hoogte van het gelijknamige metrostation. Volgens een omstander is de voetganger ernstig gewond geraakt.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht.