FC Volendam en Jong AZ spelen gelijk

VOLENDAM - FC Volendam en Jong AZ hebben met 3-3 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd in het Kras Stadion.

Voor de Volendammers opende Rodney Antwi de score in de zevende minuut. Nog geen tien minuten later was Antwi weer succesvol en maakte hij de 2-0. Dorin Rotariu deed voor de Alkmaarders nog wat terug door de 2-1 te maken, maar al snel daarna scoorde Antwi zijn derde van de avond.

Na rust kwam Jong AZ terug tot 3-3 door een goals van Vince Gino Dekker.

(later meer)