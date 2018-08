Bouwers Gondelvaart Koedijk nog flink aan de bak

ALKMAAR - Nog een week en dan is het zover: de 55e editie van de Gondelvaart in Koedijk. Veertien versierde schuiten zullen het Noordhollands Kanaal afzakken. De bouwgroepen maken nog een paar lange dagen om alles klaar te krijgen voor zaterdagavond.

Koedijkers zijn er de komende week nog flink druk mee. De veertien schuiten die zaterdagavond meevaren met de Gondelvaart moeten er piekfijn uitzien. De een pakt nog grootser uit dan de ander.

De bouwgroep 'Loeiende Koeien' is nog hard aan het werk achter in de stal aan de Nauertogt. Ze hebben voor het thema 'Junglebook' gekozen. Levensgroot zijn onder meer Koning Louie en Balou nagemaakt. Vorig jaar wonnen de 'Loeiende Koeien' de prijs voor mooiste boot. Of dat dit jaar lukt is de vraag, want ze hebben concurrentie.

Een van de jeugdgroepen - 'De Handige Harries' - gaat ook voor de prijzen. "Dat is toch wel leuk om te hebben", geeft de jonge Justin Bonny toe. Ze hebben voor 'Grease' als thema gekozen. Dit jaar doen er drie jeugdgroepen mee. Twee meer dan vorig jaar en dat stemt de organisatie van het evenement hoopvol voor de toekomst.

De 55e Gondelvaart Koedijk is zaterdag 18 augustus. De schuiten vertrekken om 21.00 uur vanuit noordelijke richting. Publiek is van harte uitgenodigd om langs de kant al het harde werk van de Koedijkers te komen bewonderen.

NH Events is aanwezig bij de Gondelvaart en zal live verslag doen van de parade.