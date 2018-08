Deel dit artikel:











Samuel naar finale 200 meter Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

BERLIJN - Jamile Samuel staat in de finale van de 200 meter op het EK atletiek. In de halve finale liep de Amsterdamse atlete een tijd van 22,58 en eindigde als eerste in haar race. Alleen de Britse Dina Asher-Smith, die al in de eerste heat liep, was nog sneller (22,33).

"Ik dacht hard de bocht door en dat ging ok. Daarna heb ik geprobeerd om zo ontspannen mogelijk door te lopen. Het gaat gewoon goed", aldus Samuel tegenover de NOS. Samuel is de tweede Nederlandse in de eindstrijd naast Dafne Schippers, die haar serie ook al op overtuigende wijze won in 22,69. Schippers, tweevoudig wereldkampioene op deze afstand, hield de laatste meters duidelijk in omdat ze zag dat haar voorsprong groot genoeg was. Samuel stond eerder in het toernooi ook al in de finale van de 100 meter. Ze werd vijfde in 11,14. Bij de vorige EK, twee jaar geleden in haar eigen stad greep de Amsterdamse op de 200 meter net naast de medailles. Samuel werd toen vierde. Zaterdag om 20:45 is de finale in Berlijn.