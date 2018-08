Deel dit artikel:











Smet uitgeschakeld op 110 meter horden Foto: ANP

BERLIJN - Koen Smet heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horden op de EK atletiek in Berlijn. De Amsterdammer eindigde in zijn serie van de halve finales als zevende in een een tijd van 13,71 seconden en was daarmee uitgeschakeld.

"Twee jaar geleden was ik gestopt met atletiek en nu sta ik in de halve finale van het EK. Dus ik mag niet ontevreden zijn. Natuurlijk had ik op meer gehoopt", aldus Smet tegenover de NOS. Smet, zesvoudig Nederlands kampioen, verbeterde dit seizoen zijn persoonlijk record tot 13,53. Hij doorstond de series nog redelijk soepel in 13,61, maar in de halve finale werkte hij een slordige race af, waarin hij de nodige hekjes raakte of schampte.