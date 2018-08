'Deel van medewerkers Paragon wordt vermoedelijk toch niet ontslagen'

BEVERWIJK - Een deel van de medewerkers die hun baan mogelijk zouden kwijtraken bij Paragon in Beverwijk, kan waarschijnlijk toch blijven. Er is bijna een akkoord om zeker vijftien mensen niet te ontslaan, meldt vakbond Nautilus International.

Paragon werd enige tijd geleden overgenomen door Borr Drilling. Sinds die tijd dreigen ruim 70 medewerkers ontslagen te worden.

"De doorbraak", zoals de vakbond de overeenkomst noemt, komt kort nadat er meerdere keren is geprotesteerd tegen de ontslagregelingen. Eind vorige maand protesteerden medewerkers van Paragon bij het hoofdkantoor in het Schotse Aberdeen. Twee weken eerder werd geprotesteerd in Noorwegen, waar het internationale kantoor van Borr Drilling zit.