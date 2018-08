Grootste vlootschouw sinds jaren '30 in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Als startschot van het Maritiem Festival vond vanmiddag de grootste vlootschouw sinds de jaren '30 plaats. Zo'n zeventig botters trotseerden het Krabbersgat in Enkhuizen.

"Het is de bedoeling dat ze het admiraalschip groeten door in één keer de fok te laten zakken", legt Sybrën de Jeu van vereniging Botterbehoud uit. Het vijftigjarig jubileum van de vereniging wordt met de vlootschouw gevierd. Er is volgens De Jeu een hoop gebeurd in die vijftig jaar. "Toen de vereniging begon, waren er een hoop schepen die er slecht aan toe waren", aldus Sybrën. "Het waren eigenlijk wrakken die nog net dreven." Velen zijn inmiddels gerestaureerd en behoren tot het varend erfgoed.

Varend erfgoed

In 1968 richtte een aantal bottereigenaren de Vereniging Botterbehoud (VBB) op om hun botter als varend monument te behouden voor het nageslacht. Botters zijn van oorsprong visserijschepen uit de Zuiderzeetijd en zijn over de 100 jaar oud.

Er wordt hard gezocht naar opvolging omdat de vereniging vergrijst. "Op dit moment is er ook geen subsidie meer om dit prachtige varend erfgoed te onderhouden." Wie wil ervaren hoe het is om op een botter te varen, kan dit weekend terecht bij het Maritiem Festival in het Zuiderzeemuseum.