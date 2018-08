Deel dit artikel:











Mark de Vries spitsentrainer Telstar Foto: Pro Shots / Erwin Spek

VELSEN-ZUID - Mark de Vries is als spitsentrainer toegevoegd aan de technische staf van Telstar. "Hij is gepokt en gemazeld in het betaalde voetbal en heeft ervaring in het trainen van spitsen", aldus trainer Mike Snoei.

De oud-spits diende zich zelf aan bij Telstar. "Ik had er niet om gevraagd, want ik weet waar ik werk. Maar als iemand zich aandient en wij denken dat het een aanvulling is dan leggen wij dat bij Piet Buter (technisch directeur) neer", vertelt Snoei. De Vries zal minimaal twee trainingen per week de aanvallers van Telstar van advies gaan voorzien.