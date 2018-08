Deel dit artikel:











Brand in woning Wormerveer Foto: HFV Foto: HFV Foto: HFV Foto: HFV

WORMERVEER - In een woning in Wormerveer heeft een brand gewoed. Het huis is bij de brand flink beschadigd. Er zijn geen gewonden. Het vuur is inmiddels geblust.

Niet alleen het huis waarin brand woedde is beschadigd. Er is ook rookschade in naastgelegen panden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan.